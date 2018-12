Fast and Furious : un spin-off sur Hobbs et Shaw approche à toute vitesse !

Dans ce spin-off aux allures plus sombres et réalistes que celles de la saga principale, The Rock et Jason Statham seront dans leur rôle respectif.

Eiza González, quant à elle, incarnera un rôle clé de l'histoire selon Allociné. Cette dernière aurait été contactée à l'improviste et ce après que les producteurs l'aient vu jouer.

De plus, les films de "vitesse" ne sont pas inconnus pour l'actrice qui a joué le rôle de "Darling" dans Baby Driver. Eiza González donnera donc plus de poids et de crédibilité au film !