Fast and Furious 9 : grosse guerre d'égo en coulisses

La cause du problème viendrait de ce que l’industrie du cinéma appelle le " real estate ". Cela correspond à la manière dont un comédien va être valorisé dans un film de par le scénario, l’importance des scènes... enfin, dans le cas de Fast and Furious, des scènes d’action, plus précisément !

Dwayne Johnson et Vin Diesel voulaient chacun avoir les plus belles filles et les plus belles voitures à leurs cotés afin de montrer qui était le patron !

Compromis autour de Fast and Furious 9 !

Finalement les deux coqs ont réussi à se mettre d’accord car chacun souhaitait se lancer dans le nouveau projet Fast and Furious 9, à découvrir en 2020.

Johnson aurait fait profil bas, acceptant que Vin Diesel était à l’origine de la franchise et méritait donc une meilleure mise en avant… Tant d'humilité, ça force le respect !