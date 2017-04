Fast and Furious 4 : le retour de Vin Diesel et Paul Walker !

Après le Fast and Furious 3, Tokyo Drift, le producteur de la saga Neal Moritz voulait proposer un quatrième volet qui allait encore plus loin. C'est pour cela qu'il a rappelé le casting original avec Vin Diesel et Paul Walker qui n'avait plus été réuni depuis 2001. Pour le réalisateur Justin Lin, Fast and Furious 4 était surtout l'occasion de revisiter le passé afin d'exploiter et de développer les personnages.

Résumé :

Le meurtre de Leticia "Letty" Ortiz oblige Dominic Toretto, un ancien taulard en cavale, et l'agent Brian O'Conner à revenir à L.A. où leur querelle se rallume. Mais confrontés à un ennemi commun, Arturo Braga, ils sont contraints à former une alliance incertaine s'ils espèrent parvenir à déjouer ses plans. De l'attaque de convoi aux glissades de précision qui les mèneront hors de leurs propres frontières, les deux hommes trouveront le meilleur moyen de prendre leur revanche : en poussant les limites de ce qui est faisable au volant d'un bolide.