Faites-vous peur pour Halloween…

Jesse, tout juste 18 ans, assiste à des phénomènes paranormaux. Après avoir entendu des bruits étranges, lui et son meilleur ami Hector se mettent à espionner la voisine du dessous à l'aide d'une petite caméra.

Quelque temps plus tard, leur voisine est retrouvée morte. Par curiosité, Jesse et Hector décident d'aller jeter un coup d’œil dans la maison de la défunte. Ils y trouvent une cassette portant le nom de Katie et Kristi. On remarque ensuite que Jesse présente des marques étranges sur son bras, puis commence à devenir violent.

Une nuit, alors que celui-ci croit entendre son chien aboyer depuis la maison de la voisine, il y retourne. La porte se referme brutalement sur lui, il n'en ressortira plus jamais comme avant...

