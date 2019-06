Faites le plein de séries cet été sur la RTBF

Après la chaleur de Los Angeles dans "Lucifer" changement de température le jeudi sur La Deux. L’hiver et la saison 5 de "Game of Thrones" viennent dès le 4 juillet à 22h55. À Port-Réal, la famille Lannister pleure la mort de Tywin ; Cersei blâme son frère Jaime pour avoir permis sa mort en libérant Tyrion. Tyrion a fui à Pentos grâce à Varys, qui a déjà un plan : rejoindre Meereen et soutenir la cause de Daenerys.

Le jeudi est définitivement la case des séries historiques puisque c’est ensuite "The Last Kingdom" qui prendra sa place en août. L’épopée d’Uthred (interprété par Alexander Dreymon) commence !