Fabrice Luchini : "je n'étais pas prêt pour être père"

Pourtant, ça semblait plutôt mal parti entre eux : "j'ai une histoire avec lui qui n'est pas du tout légère" confiait-elle dans Le Parisien. Pire, plus jeune elle pensait que Fabrice était son cousin ! "Si on a été un bon fils, c’est difficile d’être un bon père [...] J'étais un petit ambitieux, vaniteux. Je n’étais pas prêt pour être père, du tout" se justifie l’acteur de 66 ans face à sa fille.

Les choses ont changé

Si Emma "a grandi avec sa mère", père et fille semblent être plus proches que jamais et s’admirent mutuellement. "Elle a quelque chose de lumineux et une énergie. Elle n’a pas le sens du réel mais elle est faite pour ce métier" explique un Fabrice Luchini bouleversé par leur ressemblance physique lorsqu’il découvre pour la première fois des images d’eux sur le tournage du film qui les réunit.

"C'est l'une des plus belles rencontres de ma vie. Je crois que je ne connais personne de plus libre que lui" conclut la jeune réalisatrice qui avait le trac de mettre en scène le grand acteur qu'est son père.

Une belle histoire de famille de plus dans le milieu du cinéma !