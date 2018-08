EXCLU: Les séries font leur rentrée sur la RTBF !

On peut faire taire les vivants, pas les morts ! "Balthazar" est une nouvelle série policière portée par Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles, qui met en scène un duo formé d’un médecin légiste et d’une femme commandant de police.

Avec d'un côté, Raphaël Balthazar, charmant, beau, intelligent, mais avant tout médecin légiste irrévérencieux le plus doué de sa génération, et de l'autre, le Commandant de police Hélène Bach, mère de famille débordée et récemment arrivée à la Criminelle, cette collaboration s'annonce explosive !

Ensemble, ils vont faire face aux meurtres les plus complexes en nous entraînant dans les méandres du royaume de la mort.

Dans la même veine que "The Mentalist", un fil rouge est présent tout au long de la saison, mais chaque soirée, une enquête différente est menée.