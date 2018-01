Etudes étonnantes : qui sont les intellos d'Hollywood ?

Mention spéciale à Natalie Portman !

Alors qu’elle était déjà très célèbre, a entamé des études de Psychologie à l’université de Harvard en parallèle du tournage de Star Wars : L'attaque des clones. Elle a ensuite été assistante en psychologie et a mené des études sur le comportement des nourrissons !

Eternel étudiant, James franco cumulent les films autant que les diplômes !

Après un diplôme en anglais spécialisé en écriture créative, il intègre l’université de Columbia pour y suivre un programme intensif en écriture. Il a un master en arts et a étudié à la Tisch School of Arts ! Pourquoi s’arrêter là ? En 2010, James Franco décide d'entamer un doctorat d'anglais à Yale.

Emma Watson aussi brillante qu'Hermione Granger !

La jeune comédienne est diplômée en littérature anglaise ! L’interprète d’Hermione Granger a choisi d’étudier à l’université d’Oxford en parallèle de sa carrière de comédienne, chapeau… pointu !

Bradley Cooper nous en met plein la vue en Anglais... comme en Français !

Enfin, l'irrésistible Bradley Cooper est diplômé en langue anglaise (avec mention, svp !) à l’université de Georgetown et possède un master en arts dramatiques de l’école Actor studio de New York ! On notera également que le comédien parle couramment Français après avoir passer un semestre à étudier à Aix-en-Provence… Quel homme !