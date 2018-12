"Balthazar", y aura-t-il une saison 2 ?

Le rôle du docteur Balthazar est à la fois très intéressant et difficile à comprendre dans le sens où un écart réside entre ce qu'il veut montrer et ce qu'il est en réalité.

En présence d'autres personnes, Raphaël Balthazar est ironique, taquin, déstabilisant et parfois même susceptible. Lorsqu'il est seul, il dévoile une grande sensibilité, ainsi qu'une profonde souffrance liée au décès de sa femme 12 ans plus tôt.

Outre les quelques préparatifs nécessaires pour endosser un rôle tel que celui d'un médecin légiste, Tomer Sisley s'est suffisamment retrouvé dans le personnage de Balthazar et n'a donc pas éprouvé trop de difficulté à se mettre dans la peau de ce dernier.

Dans une interview pour TF1, il se confie : " Je trouvais extrêmement poétique et intéressant de raconter qu’il "retrouve" chaque jour chez lui sa femme décédée depuis douze ans. Ensuite, j’aimais son rapport avec Hélène, la flic avec laquelle il travaille, qui rappelle les codes de la comédie romantique. Enfin, sa personnalité m’a plu. Joueur et taquin, son côté enfantin me parle. Un brin prétentieux et sûr de lui, il a cette maladresse de ceux qui en font un peu trop. Dans son métier, il a souvent une longueur d’avance et il en est fier. "