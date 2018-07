Envie de vous évader cet été ? La RTBF vous emmène !

La jungle profonde, les lianes, les singes, et même … un homme-singe ! Des vacances plutôt dépaysantes.

Vous êtes un fana des films Disney mais vous craignez l’adaptation au cinéma ? N’hésitez plus pour la version de David Yates. En plus, Alexander Skarsgård a donné le meilleur de lui-même pour devenir un véritable homme de la jungle : un entrainement physique intensif pendant plus de quatre mois …

Redécouvrez un grand classique de Disney, dans une adaptation cinématographique inédite sur la RTBF !

Pour vous accompagner dans cette aventure, un casting de taille : Alexander Skarsgård, Christophe Waltz, et même Margot Robbie !