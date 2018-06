Emma Stone, la nouvelle muse de Woody Allen

Sous le titre poétique d’une mélodie de jazz, "Magic in the Moonlight" nous plonge dans les années 20. Connu comme étant le plus célèbre magicien de son temps, Wei Ling Soo n'est en fait qu'un pseudonyme : de son vrai nom, Stanley Crawford n'est rien d'autre qu'un être arrogant qui déteste les soit-disant médiums.

Convaincu par un ami, il se rend en Côte d’Azur pour démasquer la séduisante Sophie Baker, prétendue capable de communiquer avec les morts.

Ne manquez pas le charme ravageur de Colin Firth et les magnifiques yeux candides d'Emma Stone dans "Magic in the Moonlight"