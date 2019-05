« Easy Rider » : Pleine immersion dans l'Amérique des années 60

Liberté

« Easy Rider » met en avant l’anticonformisme, la drogue et la liberté de vivre. C’est ce que Denis Hopper et Peter Fonda inspirent sur leur chopper, les cheveux au vent avec, en arrière-plan, de grands espaces désertiques et somptueux. Malgré leur intérêt commun pour la route, ces deux amis sont très différents : Billy (Denis Hopper) profite de la vie, sans trop se poser de questions alors que Wyatt (Peter Fonda) a tendance à tout intellectualiser et cherche constamment à atteindre un idéal de vie.