"Duo d'escrocs" avec Pierce Brosnan et Emma Thompson

Vive la France

Joel Hopkins a choisi de tourner le film en France et plus particulièrement dans la capitale ainsi que dans le sud du pays car "les paysages et le patrimoine offraient un écrin parfait à cette aventure" selon les dires du réalisateur.

De plus, ce dernier se confiait au micro d'AlloCiné sur le travail des équipes françaises qui pouvait apporter un plus sur les tournages :

"J'ai trouvé les techniciens très investis dans ce projet, d'autant plus qu'ils ne s'intéressent pas qu'à leur domaine de compétence, mais au tournage tout entier, car ils ont une vision d'ensemble et tiennent à ce que le film se fasse dans de bonnes conditions."