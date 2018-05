Donnie, le frère célèbre de Mark Wahlberg

À 48 ans, Donnie Wahlberg est actuellement acteur et compositeur. Le milieu des 90’s marque pour lui le début de sa carrière cinématographique avec " Bullet " en 1996. Ses talents d’acteurs sont révélés dans une trentaine de films et séries, notamment " Sixième Sens ". Incroyable mais vrai, on l’avait oublié dans l’uniforme du sous-lieutenant Carwood Lipton dans la célèbre série "Band of Brothers", ou encore dans le personnage de Eric Matthews pour les friands de la saga de films d'horreur, "Saw".

Donnie Wahlberg s’est aussi illustré dans la musique. En effet, son nom est relativement connu dans le cadre du groupe de pop qui faisait hurler les filles, fin des années 80, New Kids On the Block. Reformé depuis 2008 après 14 années de séparation, le groupe a vieilli mais Donnie est toujours loin de passer inaperçu.