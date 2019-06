"Disappearance" : la mini-série venue du Canada à ne pas louper

Créée par Normand Daneau et Genevieve Simard, "Disappearance" nous emmène donc au Québec, le jour du dixième anniversaire d’Anthony Sullivan. Très proche du petit garçon curieux de nature, son grand-père Henry a organisé une chasse au trésor de laquelle il ne reviendra pas. Dévastés par sa disparition inexpliquée, ses parents veulent des réponses, mais les recherches menées par la police sont suspendues faute de pistes à suivre.

Un bond dans le temps

Le second épisode est marqué par un saut de deux ans, lorsque le lieutenant Susan Bowden et le sergent Charles Cooper font une étrange découverte qui pourrait être liée à la disparition d’Anthony. Pendant que les policiers et la famille mènent parallèlement leur propre enquête, des secrets de longue date vont être divulgués… Personne n’est à l’abri.