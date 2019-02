Difficile d'être père pour Richard Berry et Jacques Gamblin...

"Père Fils Thérapie" est le remake d'une comédie québécoise produit par le même réalisateur, Emile Gaudreault. Cette comédie se base sur des valeurs familiales pour faire réfléchir et sur l'écart générationnel pour proposer des scènes et dialogues à la fois décalés et amusants.

Deux pères, deux fils, s'entendant comme chien et chats, sont "forcés" par leurs proches respectifs, à partir en thérapie afin de résoudre ces conflits incessants qui persistent. Jacques et Marc (Richard Berry et Waly Dia) sont policiers et leur objectif (si ce n'est celui de renouer leurs liens) est de convaincre Charles Peronnet (Jacques Gamblin), avocat d'un bandit sur lequel ils enquêtent, de coopérer.