Diana : 20 ans après sa mort, les révélations des princes William et Harry

Le 31 août prochain, cela fera exactement 20 ans que Lady Diana est décédée dans un accident de voiture sous le pont de l’Alma à Paris. A l'occasion de cet anniversaire, les médias du monde entier reviennent sur le parcours de cette icône du XXème siècle.

Rompre le silence

Chose plus étonnante, les fils de Diana ont souhaité rompre le silence dans lequel ils ont vécu pendant tant d'année. "Vingt ans après, Harry et moi sentions que c'était le bon moment pour nous ouvrir un peu plus au sujet de notre mère", a expliqué William dans un documentaire de la BBC "Diana, notre mère, sa vie et son héritage".

Leur dernière conversation

Ils révèlent par exemple avoir parlé à leur mère un court instant, juste avant sa mort. Une conversation qui pèse encore dans la mémoire du prince Harry: "C'était elle qui parlait depuis Paris, je ne peux pas vraiment me rappeler ce que j'ai dit (...) mais je regretterai probablement tout le reste de ma vie que cet appel eut été si court".

Pour William cet appel lui "reste toujours fortement à l'esprit" car il avait pris avec légèreté ce petit échange avec sa mère: "Si j'avais su ce qui allait se passer, évidemment je n'aurais pas été si blasé", raconte le prince.

A 36 ans, personne ne pouvait prévoir une disparition aussi rapide et tragique pour Lady Di. Pour ses fils, alors âgés de 15 et 12 ans, il semblerait que le chemin ait été long avant d'enfin pouvoir faire leur deuil.