Deva Cassel, le copié-collé de sa mamma Monica Bellucci (photos)

Drame français de 2015 de Jean-François Richet, "Un moment d’égarement" est un remake du film homonyme réalisé par Claude Berri sorti en 1977. Cette version 2017 bénéficie d’un magnifique casting, Vincent Cassel et François Cluzet en têtes d’affiche.

C’est l’été. Laurent (Vincent Cassel) et Antoine (François Cluzet), amis de longue date, s’installent pour les vacances dans la maison d’enfance d’Antoine, en Corse, avec leurs filles respectives, Marie et Louna. Antoine, marié, est aussi conservateur et rabat-joie que Laurent, divorcé, est libéral et boute-en-train.

Les deux adolescentes ne trouvent aucun attrait à la vieille maison poussiéreuse et isolée où il n’y a pas de réseau, pas de wifi, pas de télé. Mais elles ne tardent pas à établir des connexions et à repérer les bons plans dans la région. Au fil des jours et des moments partagés entre pères et filles, le regard de Louna sur Laurent se modifie, et réciproquement.