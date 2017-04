Désolé mesdames, Bradley Cooper est papa !

Le réalisateur de "Fighter", David O. Russell réunit à l'écran Robert De Niro, Bradley Cooper et Jennifer Lawrence pour une histoire hors du commun. La rencontre de deux personnalités attachantes et dérangées qui vont s'entraider afin de surmonter leurs problèmes. L’actrice de "Hunger Games" et le héros de "Very Bad Trip" forment un duo plus que convaincant, ce qui a poussé David O. Russel à les réunir à nouveau en 2013 pour "American Bluff".

Jennifer Lawrence a été récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film !

Résumé :

Après huit mois d'internement en hôpital psychiatrique, Pat Solatano est contraint de retourner vivre chez ses parents. Pendant son absence, il a tout perdu. Sa maison d'abord, son emploi d'instituteur ensuite, mais surtout sa femme Nikki, qui a obtenu le divorce. Convaincu qu'il est guéri, le trentenaire bipolaire, devenu un optimiste forcené, se met en tête de reconquérir sa femme. Il se heurte dans cette entreprise à l'incompréhension de son père, plus intéressé par le football que par les états d'âme de son fils. Lors d'un dîner chez son meilleur ami, Pat rencontre Tiffany, une jeune et jolie veuve un brin nymphomane, elle aussi sujette à la déprime. Les deux marginaux sont en phase, et Tiffany propose à Pat de l'aider dans sa reconquête...