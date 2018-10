Des nouvelles de "Sex and the City 3" ?

Sex and the City 2 Premiere - DANIEL DEME - BELGAIMAGE

Contrairement aux derniers dires, ces quelques mois écoulés ont découragé les fans de "Sex and the City" sur la sortie d'un troisième volet.

Voilà plus d'un an que les actrices de Carrie et Samantha sont en conflit. En effet, Sarah Jessica Parker a du mal à accepter le départ volontaire de Kim Cattral du casting pour un "Sex and the City 3".

Un petit rappel des faits

Sur son départ, Kim Cattral s'était exprimée aux médias : "Jouer Samantha Jones pendant toutes ces années avait été un plaisir, mais elle n’était devenue amie avec personne pour autant”.

Rapidement, cette décision personnelle aurait provoqué la rancœur des autres actrices, et en particulier, de Sarah Jessica Parker : "En vérité, nous n'avons jamais été des copines. Nous étions seulement des collègues (...).

Alors que j'ai simplement dit 'non' à un autre film, je me retrouve au cœur de nombreuses critiques et sous-entendus comme quoi j'aurais demandé trop d'argent ou fait ma diva. J'en veux aux personnes de Sex and the City et surtout à Sarah Jessica Parker. Je pense qu'elle aurait pu être beaucoup plus gentille", déclarait Kim Cattral à Pure Break.