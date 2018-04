Denzel Washington plus révolté que jamais dans "The Equalizer 2" !

Après le succès de "The Equalizer" en 2014, l’acteur oscarisé signe son retour dans la peau de l’espion solitaire Robert McCall pour un second opus qui s’annonce explosif.

Prévu en salles le 15 août 2018, retrouvez un aperçu de ce qui vous attend dans une première bande-annonce qui casse la baraque et où on ne compte plus le nombre d'os brisés !

On y retrouve un Denzel Washington plus en forme que jamais aux côtés de Pedro Pascal, Bill Pullman et Melissa Leo.