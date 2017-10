Découvrez quelle star de "Game of Thrones" est le cousin d'Isabelle Nanty !

"Je vais systématiquement en Norvège au moins deux semaines en été même si je n’ai plus beaucoup de famille là-bas. Mais j’y vois notamment mon cousin Kristofer Hivju qui joue dans Game of Thrones. Il interprète Tormund dans la série. Ses deux parents sont également comédiens. Comme quoi c’est un peu de famille…".

Présent dans "Game of Thrones" depuis 2013, son cousin interprète le rouquin Tormund Fléau-d’Ogres. Toujours au casting de la série, un petit exploit quand on connaît la longévité des personnages, Isabelle Nanty n’a pas manqué de le faire remarquer : "mon cousin est arrivé dans la saison 2 de Game of Thrones et, chose assez exceptionnelle : il y est toujours aujourd'hui ! C'est un exploit " soulignait-elle !

Une découverte qui démontre que le talent est parfois une histoire de famille...