Pour la rentrée, la RTBF vous réserve le meilleur du cinéma !

Véritable prouesse visuelle et technique, "The Revenant" a consacré Leonardo Dicaprio aux Oscars, aux Golden Globes et aux BAFTA dans une performance exceptionnelle !

Dans "Sully", Tom Hanks et Aaron Eckhart nous font revivre le miracle de l'Hudson, selon les modalités eastwoodiennes qui ont déjà fait leurs preuves après "Au-delà" ou "American Sniper".

Ne manquez pas non plus "Les Animaux Fantastiques", la suite de l'univers magique de J. K. Rowling avec Eddie Redmayne et Colin Farrell.