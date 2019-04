Découvrez les secrets de King Kong dans "Kong : Skull Island"

Un nouveau Kong !

Dans le film Jordan Vogt-Roberts, Kong a connu bien des modifications afin de le rendre unique tout en lui donnant un coup de neuf. Pour commencer, l'intrigue tournant autour du monstre n'est plus celle du type "La Belle et la Bête". Dans cette nouvelle histoire, on découvre au travers de nos explorateurs l'île inconnue, les "habitants" de celle-ci, le mode de vie de Kong et la façon avec laquelle tout ces éléments vont influencer les protagonistes.