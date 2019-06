Série : découvrez le nouveau duo que vous allez adorer cet été !

1. La production est solide. Pour “Whiskey Cavalier”, Bill Lawrence et son fidèle associé Jeff Ingold ont été épaulés par David Hemingson. Ces trois producteurs ont déjà fait leurs preuves, puisqu’on doit aux deux premiers l’excellente série “Scrubs”, tandis que le troisième a été nommé au Writers Guild of America Award du meilleur scénario pour un épisode comique en 2005 pour un épisode de la série “Kitchen Confidential". Ça promet !

2. Pour le casting. Il faut l’avouer, ça fait toujours plaisir de revoir des visages connus : Scott Foley (Scandal, mais aussi Scrubs !) et Lauren Cohan (The Walking Dead) bien sûr, mais aussi Tyler James Williams (Tout le monde déteste Chris), Ana Ortiz (Ugly Betty, Devious Maids), Josh Hopkins (Cold Case, Cougar Town), Dylan Walsh (Nip/Tuck), Marika Dominczyk (Brothers and Sisters, Grey’s Anatomy) … What else ?

3. Il y a de l’action, beaucoup d’action. Courses-poursuites, explosions et bagarres rythment les treize épisodes de cette série. Devant “Whiskey Cavalier”, on ne voit pas le temps passer…

4. C’est drôle et divertissant. Dans cette série, l’humour est omniprésent et ça fait un bien fou.

5. Pour le duo Foley/Cohan. On adore l’alchimie entre ses deux acteurs, qui nous font totalement craquer.