Découvrez le magnifique film d'animation "Cigognes et Compagnie"

Avec des couleurs incroyables, un graphisme très réussi et une bonne bande originale, "Cigognes et Compagnie" se démarque parmi film d'animation. De plus, les événements sur lesquels s'est basé Nicolas Stoller pour écrire ce film en font sa force. Il s'exprimait au micro d'Allociné :

"On a eu beaucoup de chance pour notre première fille, et on a donc été d'autant plus surpris que la naissance de la deuxième ne soit pas aussi facile et nécessite le recours à la médecine. Cette expérience m'a permis d'apprécier plus encore le fait d'avoir des enfants et a fait de moi un père plus présent. Voilà donc la source d'inspiration de cette histoire".