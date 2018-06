" David Nolande ", une première fiction paranormale à la sauce french

À côté de nos amis américains, le cinéma français n’est pas réputé pour le genre fantastique. Bien que celui-ci impose un certain coût à la production, TF1 avait tout de même tenté l’expérience avec les séries " Dolmen " et " Laura ", notamment. Malheureusement, le mystère ne durait pas et l'irruption de la raison finissait par dénouer l’intrigue.

En 2006, France 2 veut poursser le genre cinématographique d'un cran avec une nouvelle série, cette fois-ci, franco-belge. Créé par Joël Houssin, " David Nolande " est un premier saut, français notamment, dans le monde du paranormal.

Résultat ? Bien que les réactions aient été diverses, l’une d’elles est assez récurrente : des téléspectateurs tombés sur la série " par hasard ", " sans attente particulière", qui font finalement part de leur étonnement quant à une série qu’ils qualifient d’ "innovante pour la production cinématographique française ".

"David Nolande", un souffle nouveau pour le cinéma français ?