Daniel Radcliffe dans sa première comédie romantique

Question centrale du film de Michael Dowse, l’idée-même de l’amitié homme-femme suscite de nombreuses interrogations. Pas facile de distinguer l’ami, l’amant sans lendemain et l’amoureux ? Dans un article de Psychologies, la sexologue et psychanalyste, Catherine Blanc, voit pourtant dans ces amitiés " colorées " le charme et la richesse de l’amitié mixte.

Daniel Radcliffe évoque, dans un interview d'AlloCiné, la question en parlant de l'"état étrange, frustrant, et à la fois excitant dans lequel les gens se trouvent quand ils tombent amoureux de leur ami, ou quand ils tentent de se convaincre que c’est de l’amitié, uniquement ".

Il ajoute que le film ne doit pas uniquement susciter l’intérêt de la gente féminine, considérée comme l’" éternelle sensible et passionnée " mais qu'il est également l’affaire des hommes ! Raison de plus pour que hommes et femmes s’inspirent de ce film rempli d’émotions.

Rendez-vous le 28 avril à 20h05 sur La Deux !