Daniel Craig à nouveau James Bond... contre son gré ?

Daniel Craig a annoncé début de semaine qu'il incarnerait le célèbre espion britannique dans le prochain volet de la saga "James Bond". Il se glissera donc pour la cinquième fois dans la peau de l'agent du MI6 après "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall" et "Spectre".

Après de longues tergiversations et des rumeurs selon lesquels Craig faisait monter les enchères pour reprendre son rôle de James Bond, il semble enfin s'être décidé. "Je veux juste finir en apothéose", a-t-il déclaré dans l'émission "The Late Show With Stephen Colbert". "J'ai hâte".

On n'y croyait plus !

Pourtant, ces derniers mois, le comédien britannique avait laissé entendre à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait plus enfiler le smoking de l'espion. Après la sortie de "Spectre", en 2015, il avait indiqué dans les colonnes du magazine Time Out London qu'il "préférait se tailler les veines" plutôt que d'incarner à nouveau 007.

Des paroles qualifiées de "stupides", ce mardi, par le principal intéressé. "J'ai donné cet entretien deux jours après la fin du tournage et j'étais épuisé", a-t-il expliqué.