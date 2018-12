Dalida, un film retraçant son histoire !

Disco, fêtes et costumes extravagants à n'en plus finir ! Le film se déroule durant les décennies phares que sont les Sixties et Seventies. Nicolas Duvauchelle, habituellement vu dans des rôles de "bad boys" charismatiques, interprète ici le rôle de Richard Chanfray qui a été le compagnon de Dalida durant 9 années. Dans le film, on peut apercevoir l'acteur dans un tout autre style : short moulant, chemise ouverte et perruque blonde !

