Cycle "Matrix" pour fêter les 20 ans du premier film !

Le cycle "Matrix" débute ce samedi 23 mars à 20h05 sur La Deux et les 2 autres films suivront les samedis d'après !

"Matrix"

Thomas A. Anderson, un jeune informaticien connu dans le monde du piratage sous le pseudonyme de Néo (anagramme de (The) One en anglais, et préfixe grec signifiant " nouveau "), est contacté via son ordinateur par ce qu'il pense être un groupe de pirates informatiques. Ils lui font découvrir que le monde dans lequel il vit n'est qu'un monde virtuel dans lequel les êtres humains sont gardés sous contrôle.

Morpheus, le capitaine du Nebuchadnezzar, contacte Néo et pense que celui-ci est l'Élu qui peut libérer les êtres humains du joug des machines et prendre le contrôle de la matrice (selon ses croyances).