Le Gendarme de St Tropez : les anecdotes sur le film qui vont vous régaler !

Quand la réalité inspire la fiction

L'idée des films sur les gendarmes naquit dans la tête de Richard Balducci lorsque, en déplacement du côté de Saint-Tropez, il se fit voler sa caméra dans sa décapotable. Furieux, il courut à la gendarmerie et se retrouva face à un gendarme peu zélé et pas très enclin à l'aider. Il se mit alors à rêver d'un scénario sur des gendarmes incompétents peuplant le littoral... En 1964, le gendarme Cruchot, l'adjudant Jérôme Gerber et leurs comparses prenaient vie derrière la caméra !

Un 7ème film : Le Gendarme et l'Empereur

Il n'existe pas 6 films sur Le Gendarme mais bien 7 ! Le scénario du 7ème volet des Gendarmes nommé Le Gendarme et l’Empereur existe. Le film n'a malheureusement jamais pu être réalisé suite au décès de Louis de Funès.