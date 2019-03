Cycle "La Momie" avec Brendan Fraser et Rachel Weisz - © Tous droits réservés

Le deuxième opus de la saga propose un film similaire au premier avec quelques petits changements interessants qui feront le force de cette suite. Au niveau du casting, on retrouve un excellent Dwayne Johnson qui s'adapte bien à l'univers de "La Momie" dans le rôle du Roi Scorpion. Outre cela, "Le Retour de la Momie" passe au niveau supérieur d'un point de vue "effets spéciaux" (même si ceux-ci commencent à prendre de l'âge) et regorge de monstres plus hideux les uns que les autres !

Le côté "effrayant" du premier volet est un peu laissé à l'abandon au profit d'un film nettement plus dingue. Cependant, les ingrédients qui ont fait la force de "La Momie" sont de la partie. Avec plus d'actions, un scénario bien rythmé et les acteurs du premier volet qui reprennent leur rôles à merveille.