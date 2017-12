"Crimes parfaits" : Isabelle Gélinas dans une nouvelle série de polars

Isabelle Gélinas en enquêtrice de choc va tout faire pour trouver la faille dans le plan machiavélique imaginé par le tueur… Outre la star des "Chamois", on peut compter sur Gérard Darmon, Frédéric Diefenthal et Arthur Mazet.

En plus des deux épisodes inédits proposés le mardi 12 décembre, d’autres sont en production avec de nouveaux enquêteurs et suspects… La collection pourrait devenir un rendez-vous ponctuel comme la série "Meurtres à" qui a déjà vu passer les plus grands parmi ses rangs : Ingrid Chauvin, Bernard Yerlès, Laetitia Milot, Michèle Bernier...