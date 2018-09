"Crime à" : un opus inédit où Florence Pernel enquête sur un crime dans le Lubéron !

Chasseur d'une quarantaine d'années, Pascal Achard a été assassiné. Qui suspecter ? Pour quels motifs ? Y a-t-il des témoins, des complices ?

Épaulée pour la première fois par le capitaine de gendarmerie Charles Jouanic, la vice-procureure Elisabeth Richard sera amenée à plonger dans la vie privée de la victime.

Pour y découvrir quoi ? Le profil sombre d'un homme séducteur et manipulateur. Plus l'enquête avance, plus les têtes tombent et les secrets familiaux remontent à la surface ...

Ne manquez pas cet inédit de la collection "Meurtre à", cette fois-ci, dans le Lubéron. C'est ce dimanche 23 septembre à 20h55 sur La Une !