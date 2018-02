Coupés au montage : découvrez les célèbres acteurs qui sont passés à la trappe !

Si couper des acteurs au montage était un sport, le réalisateur Terrence Malick aurait déjà la médaille d’or !

Rien que pour son film "Le fil rouge" sortit en 1998, pas moins de quatre acteurs ont soit totalement ou partiellement disparu de la version finale. Sur le banc des déçus on compte Mickey Rourke, Bill Pullman et George Clooney. Mais la palme de la déception revient à Adrien Brody. Alors qu’il tenait le rôle principal, le résultat de 6 mois de tournage s’est soldé par quelques répliques à l’écran !

Imaginez sa surprise lors de la première ! "J'ai tout donné à ce film pour ne rien recevoir, c'est-à-dire sans rien voir de mon propre travail. C'était vraiment très désagréable parce que j'avais déjà commencé à faire la promotion du film avec la presse pour un film dans lequel je n'étais pas vraiment. Terry a changé entièrement le concept du film" a-t-il confié trois ans plus tard au Independent.

George Clooney l'a presque supplié !

Même rengaine pour George Clooney himself ! Déjà qu’il tenait un petit rôle, il fut encore raccourci par le réalisateur sans pitié : "J’ai fait quelques scènes pour "La Ligne Rouge" puis j’ai reçu un appel de Terrence Malick m’annonçant 'On coupe tout sauf la toute dernière scène'. Je lui ai répondu : 'S’il te plaît, ne me coupe pas du film ! Ne me laisse pas dans seulement une seule scène !'" révélait-il dans Entertainment Weekly il y a quelques mois.