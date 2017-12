Coup de foudre à Noël : Julie de Bona et Tomer Sisley dans une comédie romantique

Julie de Bona, devenue incontournable sur le petit écran et star du "Tueur du lac", revendique l’aspect "bon sentiments" de la comédie romantique. "C'est cucul comme il faut. C'est à dire que c'est cucul dans le bon sens. On a trop envie que les personnages s'embrassent et s'aiment. C'est Noël... C'est vraiment de la guimauve mais on aime ça" a-t-elle confié à Pure médias. Parce qu’un film bon esprit sous la neige, c’est aussi ça qui fait la magie des fêtes !

Préparez votre plaid, un bon chocolat chaud et profitez de votre soirée devant "Coup de foudre à Noël" le jeudi 14 décembre à 20h55 sur La Une (partie 1 et 2).