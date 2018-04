Corinne Masiero : victime de son succès dans "Capitaine Marleau" !

Avec sa chapka, son accent du nord et son sens de la repartie légendaire, on ne la voit pas venir ! Les criminels ne s’en méfient pas et c’est sa plus grande force pour les coincer ! Un contraste entre sa personnalité et sa perspicacité qui passionne le public.

Pour son interprète, Corinne Masiero, qui a démarré sa carrière de comédienne sur le tard, connaître le succès si brutalement a été un choc.