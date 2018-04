Corinne Masiero : qu'a-t-elle pensé de Laura Smet dans "Capitaine Marleau" ?

Le capitaine Marleau et son indétrônable chapka sont de retour sur La Une depuis le 7 avril. Un troisième inédit intitulé " La nuit de la lune rousse " vous attend déjà ce samedi 21 avril à 20h55.

Après avoir ouvert le bal avec Laura Smet et David Suchet comme guests lors du premier épisode et Jean-Hugues Anglade et Evelyne Bouix dans le second, Corinne Masiero accueille cette fois Sandrine Bonnaire.