Corinne Masiero est de retour dans la peau du "Capitaine Marleau" !

Dans votre premier inédit, intitulé "Double jeu", Marleau fait face à son passé à travers une troublante découverte : sa sœur jumelle, Bénédicte Dalvet !

Mais l'heure n'est pas aux retrouvailles puisque notre capitaine va retrouver son corps sans vie. Troublée, elle va utiliser sa ressemblance avec la défunte pour enquêter, comprendre qui a tué Bénédicte et, de ce fait, se mettre en danger. Exit la chapka et bonjour le look de femme fatale, Marleau est méconnaissable !

Très vite, l'enquête devient une façon pour Marleau d'approcher son propre passé, mais elle comprend aussi le risque de tomber dans un piège mortel.

C'est une nouvelle facette de notre femme-flic qui se dévoile...