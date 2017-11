Corinne Masiero de "Capitaine Marleau" : "Gérard Depardieu est un collègue comme les autres"

En 2015, elle confiait à Télé-Loisirs avoir passé un excellent moment sur le tournage avec la star à la carrière internationale : "quand on joue avec Gérard Depardieu, ce qui change vraiment, c'est le regard des gens autour [...]. Je pense que pour lui, ça doit pas être marrant tous les jours" expliquait-elle.

"Mais dans un second temps, il devient un collègue comme les autres et une fois qu'on bosse, on bosse. En plus, c'est quelqu'un qui est absolument adorable, très généreux, pudique et bon camarade à la fois, qui va essayer de mettre tout le monde à l'aise".