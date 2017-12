Corinne Masiero alias " Capitaine Marleau " : son passage de la drogue à la lumière

A 53 ans, Corinne est la star de Capitaine Marleau, une série dont le succès ne cesse de croître ! Elle y incarne une enquêtrice aux méthodes particulières, une personnage digne du top 10 des femmes flics du petit écran, qui guette ses proies, les piste et les surprend à l’improviste, les déstabilisant par un humour singulier...

Dans le premier épisode, on pouvait la voir au côté d'un Gérard Depardieu surprenant. Dans le second épisode, à découvrir le samedi 09 décembre à 20h55 sur La Une, elle donnera la réplique à Jean-Pierre Marielle dans un épisode intitulé " Le domaine des sœur Meyer ".

Marleau va tenter de comprendre qui s’acharne sur le domaine Meyer et la famille qui l'occupe. Malgré le charme certain qu’ils exercent, Marleau ne tarde pas à découvrir les rivalités et tensions derrière l’unité de façade des Meyer …