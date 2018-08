"Contre-enquête" : le rôle inattendu de Jean Dujardin

On avait l'habitude de l'apprécier dans des rôles amusants, que ce soit dans la peau du surfer de Nice, ou avec plus de classe dans "The Artist". Sans aucun doute, l'acteur de 46 ans sait comment amuser la galerie.

Acteur complet, il sait dépasser les comédies à succès. "Contre-enquête", notamment, vient donc compléter sa panoplie de rôles.

Dans ce polar français, fini les frivolités débordantes de son personnage dans OSS117. Cette fois, il incarne un flic tourmenté et prêt à tout pour venger l'assassinat de sa fille.

Saura-t-il vous convaincre ?