Connaissiez-vous ces anecdotes sur "Les vacances du petit Nicolas" ?

Deux ans après la sortie de "Astérix et Obélix : au service de sa majesté", Laurent Tirard est déjà nostalgique de son équipe.

En effet, "Les vacances du petit Nicolas" marque d'abord la deuxième collaboration entre le réalisateur et Luca Zingaretti, qui incarnait le producteur de cinéma italien.

Il ne se sépare pas non plus de son photographe, Denis Douen, avec qui il collabore pour la troisième fois après "Le Petit Nicolas" et "Astérix et Obélix : au service de sa majesté".