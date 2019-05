Connaissez-vous Thomas Solivérès, l’étoile montante du cinéma français ?

Alex est impatient de commencer son travail de moniteur de « colo » car son père lui a dit que c’était le meilleur moyen pour rencontrer des filles. Or, suite à une erreur d’inscription, on l’affecte à une colonie de vacances un peu spéciale. Il doit s’occuper de personnes âgées bien décidées à profiter de leur été. Car ces sexagénaires encore verts ont de la ressource et se révèlent très turbulents et déchaînés. Alex ne sait pas comment « gérer » ces sales gosses et se demande comment il tiendra le choc pendant deux mois.

Un film écrit par Frédéric Quiring avec Thomas Soliveres, Issa Doumbia, Jacques Boudet, Carmen Maura, Barbara Bolotnerzuifi.