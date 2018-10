Connaissez-vous les voix françaises des personnages de Shrek ?

Retrouvez toutes ces voix françaises dans "Shrek 2", ce mardi 30 octobre à 20h35 sur La Deux !

De retour de leur lune de miel, l'ogre Shrek et la princesse Fiona reçoivent une invitation des parents de la jeune mariée, le roi Harold et la reine Lillian. L'Âne, inséparable et disert compagnon, les accompagne dans ce voyage vers le Royaume Fort, Fort Lointain, où se préparent de monumentales festivités ...