Connaissez-vous les meilleures répliques de "Camping" ?

- Putain, c’est la merde

- Pourquoi qu’est-ce qui se passe ?

- Y’a plus de Benco, nulle part. A Carrefour plus de Benco, à la supérette plus de Benco.

- Et à Champion ?

- Plus de Benco, nulle part !

- Bah, te caille pas le lait mon Patrick, je boirai du Nesquik !