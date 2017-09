Concours : vos entrées pour l'avant-première du film "Blade Runner 2049"

Le chasseur de réplicants est de retour ! Harrison Ford reprend les traits du Blade Runner Rick Deckard et ne sera pas seul dans sa lutte contre les robots rebelles, Ryan Gosling a rejoint le casting (à ses risques et périls) sous les traits de l’officier K…

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies.

Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Jared Leto...

En attendant, ne manquez pas la diffusion du premier opus de "Blade Runner" le vendredi 29 septembre à 20h35 sur La Deux.