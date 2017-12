Comment les Minions sont-ils nés ?

Les Minions, mot anglais qui signifie "larbin", ont été imaginés par un français, le réalisateur et animateur Pierre Coffin. "Au départ, ils n'occupaient qu'une ligne du scénario et ils étaient décrits comme une armée de gens musclés au service de Gru" expliquait-il dans Télé 2 semaines.

Même si depuis ils lui ont volé la vedette, les Minions sont à la base conçus pour mettre en valeur le vilain de Moi, moche et méchant, lui donner une âme. "Pour le rendre charmant, nous avons trouvé l'idée qu'il connaissait chacun de ses employés par leur nom, même s'ils étaient plus de 100 confie leur créateur dans The Guardian. Tout d'un coup, Gru devenait sympathique. On leur a fait porter des lunettes et des bleus de travail, afin de les faire ressembler à des créatures souterraines, à des taupes, puis on leur a donné cette peau d'un jaune pétant : les Minions étaient nés"

Avec un langage unique (mélange de français, d’italien, de japonais, d’anglais et d’espagnol), le succès des Minions est immédiat. Si c’est Gad Elmaleh qui prête sa voix à Gru, c’est bien Pierre Coffin lui-même qui prête la sienne à ses créatures jaunes à salopette, et elles seraient 900 !