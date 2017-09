Clint Eastwood, Tommy Lee Jones et Donald Sutherland jouent aux papys de l'espace !

Hommage aux pionniers de l'espace !

Ce film est l'occasion pour Clint Eastwood de rendre hommage aux hommes qui ont permis la conquête spatiale sans pour autant pouvoir y prendre part: " En franchissant le mur du son et en s'élevant jusque dans la stratosphère, des pionniers de l'aviation moderne comme Chuck Yeager ont aussi ouvert la voie à la conquête spatiale. Mais ils n'ont pu participer à cette grande aventure. Alors qu'ils étaient fin prêts et que le monde entier s'attendait à les voir partir dans l'espace, ils furent remplacés… par un singe ! "

Une collaboration étroite avec la NASA

On connait le côté perfectionniste de Clint qui prend souvent de gros risques pour rendre ses films authentiques. Pour les besoins de "Space Cowboy", il a plutôt utilisé ses contacts et sa notoriété pour se voir ouvrir les portes de la très secrète Nasa : " Je tenais à ce que le film soit parfaitement crédible. Nous avions besoin du concours actif de la NASA pour reproduire au mieux les circonstances exactes du lancement. C'est un processus complexe qui demande une planification rigoureuse et une excellente coordination. Sa simulation pour les besoins d'un tournage est sans doute encore un peu plus ardue, mais l'agence s'est donnée à fond. Le résultat m'a comblé."

Entre comédie sarcastique et space movie hollywoodien

Découvrez ce film entre comédie sarcastique et space movie hollywoodien avec Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland mais aussi James Garner le samedi 30 septembre sur La Deux à 20h05.